Dit lijken ons de beste elf om Roemenië aan te pakken: vier nieuwe spelers ten opzichte van match tegen Slovakije

De beslissing ligt bij Domenico Tedesco, maar ook onze redactie heeft even de koppen bij elkaar gestoken en voor bondscoach gespeeld om een basisploeg op te stellen die het meeste kans zou maken tegen Roemenië. Dit kwam uit die brainstormsessie...

Er zijn een zestal posities die zichzelf invullen, maar voor vier-vijf andere moeten er toch knopen doorgehakt worden. Achteraan zouden wij sowieso Arthur Theate en Jan Vertonghen in de basis droppen naast Castagne en Faes.

Theate is verdedigend en positioneel sterker dan zowel Carrasco als De Cuyper en tegen de snelle uitbraken van de Roemenen gaan we dat nodig hebben. Hetzelfde voor Vertonghen. En een extra linksvoetige verdediger met een goeie lange pass en een goeie inspeelpass is geen overbodige luxe gebleken.

Tielemans zorgt voor discussie

Tot zover de vrij makkelijke beslissingen. Want op het middenveld was de discussie heel wat groter. Sommigen vinden dat Youri Tielemans als 'zes' of 'acht' nog geen fantastische matchen speelde bij de Rode Duivels, maar uiteindelijk kwamen we toch bij hem uit.

Waarom? Om 'de load' van de opbouw te verdelen over hemzelf en KDB. Dat zou ook betekenen dat De Bruyne hoger op het veld zal kunnen blijven staan. Mangala moet dan plaats maken voor Tielemans.

Doku op links, Bakayoko op rechts

Vooraan gaan we dan weer voor jongens die op hun plaats staan. Doku op links, Lukaku uiteraard centraal en Bakayoko op rechts. Bakayoko heeft een goed schot en is efficiënt. Lukebakio kan tegen een vermoeide verdediging dan weer met zijn snelheid en dribbelvaardigheid meer betekenen als invaller.

Geen Trossard en Carrasco dus. Al weten we niet of de bondscoach er hetzelfde over zal denken, want hij is fan van de twee spelers.

Ons elftal: