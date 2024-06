Bondscoach Tedesco komt met heel slecht nieuws daags voor belangrijke wedstrijd: "We hopen dat het niets serieus is"

Bondscoach Domenico Tedesco kwam daags voor de wedstrijd tegen Roemenië met de pers spreken. Hij had erg slecht nieuws over Axel Witsel.

De Rode Duivels spelen een enorm belangrijke wedstrijd tegen Roemenië op zaterdag. Als er niet gewonnen wordt, ziet het er niet meer zo goed uit....

Het goede nieuws van de dag was dat Axel Witsel weer op het trainingsveld stond. Maar lang duurde het niet voor bondscoach Tedesco met slecht nieuws moest komen.

"Axel Witsel is niet meegereisd", begon de bondscoach. "Hij zal de wedstrijd missen, maar voor de rest is iedereen wel fit."

Tedesco is er natuurlijk niet blij mee dat zijn verdediger niet kan spelen. "Zijn toernooi is nog niet over volgens mij. We zullen nog zien met de staf, maar de beste keuze was om hem nu in het hotel te laten."

"We zullen morgen zien, maar we hopen dat het niets serieus is. Het is hetzelfde probleem als hij al had. Hij kon trainen, maar tijdens de laatste het laatste deel van de training voelde hij het weer", besluit de coach.