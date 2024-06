Roemenen blijven opvallend voorzichtig voor wedstrijd tegen België, maar bang zijn ze niet

De Rode Duivels spelen zaterdag hun tweede groepswedstrijd tegen Roemenië. De tegenstanders zijn er naar eigen zeggen helemaal klaar voor.

Voor de Rode Duivels wordt het tegen Roemenië toch wel echt met het mes op de keel. Na de zeer teleurstellende nederlaag tegen Slovakije, is er geen ruimte meer om te experimenteren.

Bij de Roemenen aan de andere kant, is het allemaal wat anders. Na de 3-0 zege tegen Oekraïne is het vertrouwen enorm groot. Dat terwijl elk punt tegen België als een bonus kan worden beschouwd.

"We zijn klaar voor deze wedstrijd en we zijn goed voorbereid. We hebben energie en vertrouwen na de eerste wedstrijd. Het moreel is geweldig", begon verdediger Radu Dragusin.

Schrik hebben ze in ieder geval niet. "Met Oekraïne zijn we al een geweldige tegenstander tegengekomen. We zullen zeker proberen de Belgen ook af te stoppen", is Dragusin duidelijk.

"We zijn ons ervan bewust dat België een heel ander team is, maar we hebben al tegen landen gespeeld die op papier 'beter' zijn en gewonnen, dus we willen het weer goed doen", besluit hij.

Verder had de verdediger weinig te vertellen. Bijna iedere vraag werd vakkundig ontweken, om het dan weer te hebben over hoeveel zin ze erin hebben...