Cristiano Ronaldo breekt twee records op één dag en dit zorgt voor extra maatregelen van UEFA

Cristiano Ronaldo is al jarenlang één van de populairste voetballers ter wereld. Dit heeft soms ook een keerzijde van de medaille.

Sportief record

Cristiano Ronaldo was gisteren tegen Turkije wederom belangrijk. Tot scoren kwam hij echter niet, maar hij gaf wel één assist. Dit is zijn 8ste assist op een Europees Kampioenschap en dit is een nieuw record.

Het doelpuntenrecord dat had hij al in handen. Zo scoorde hij in totaal 14 doelpunten op een Europese eindronde.

Veldbestormers record

De keerzijde van zijn goede prestaties is zijn beroemdheid. Gisteren werd de wedstrijd meerdere keren onderbroken omwille van veldbestormers die met Cristiano Ronaldo op de foto wilden.

In totaal liep er vijfmaal iemand het veld op een foto te nemen met de Portugese superheld. Dit is een nieuw record, maar één waar hij minder blij om zal zijn. De UEFA is er alvast heel ontevreden over.

Maatregelen UEFA

De UEFA wil de beveiliging in het stadion en op het veld verhogen om dit te stoppen. "Er zullen extra veiligheidsmaatregelen worden genomen in de stadions om aan de vereisten van het toernooi te voldoen en om dergelijke incidenten te voorkomen", aldus een verklaring van UEFA die verscheen op BBC Sport.