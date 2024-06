Het roerige EK van...Vincent Kompany: Bayern dringt aan op meerdere spelers op het toernooi

Bayern München begint een nieuw hoofdstuk in zijn geschiedenis onder leiding van Vincent Kompany. Maar ook met nieuwe spelers.

Door bij Bayern München te tekenen, heeft Vincent Kompany ervoor gezorgd dat hij op de eerste rij zit voor het EK. Zo werd hij gezien in de tribunes tijdens de openingswedstrijd van het toernooi.

Maar 'Vince The Prince' is niet alleen daar om wedstrijden te bekijken: de aanwezigheid van alle nationale teams in Duitsland is ook een pluspunt als het gaat om transfers met bepaalde spelers.

En Bayern heeft enkele doelwitten actief in het toernooi. Te beginnen met Joao Palhinha. Ook gewaardeerd door Roberto Martinez op het middenveld van Portugal, heeft de Fulham-speler een overeenkomst van vijf jaar met Bayern maar de Cottagers tonen zich terughoudend.

Meerdere welkomstgeschenken voor Vincent Kompany?

De zaak Xavi Simons is ook ingewikkeld. De Nederlander heeft een uitstekend seizoen gehad op huurbasis bij Leipzig en staat op het punt terug te keren naar PSG. Bayern zou hem ook graag willen huren, maar de Parijzenaars willen alleen praten over een mogelijke definitieve aankoop, met een onbetaalbare vertrekclausule.

De Italiaanse pers meldt ook dat de Beierse club onderhandelt met de Turk Hakan Calhanoglu. De gesprekken met Inter zouden echter nog in de beginfase zitten.

Naast deze dossiers staat Vincent Kompany op het punt de Franse aanvaller Michael Olise te verwelkomen. De Crystal Palace-speler zou voor maar liefst 60 miljoen moeten overstappen, de vijfde duurste inkomende transfer in de geschiedenis van de club.