📷 Welk geheim schuilt er achter het bijzondere Instagram kiekje van Amadou Onana?

Iedereen keek even verrast op met de foto die Amadou Onana postte op Instagram. Al is er een goede en wetenschappelijke verklaring voor.

Niet iedereen dutje is hetzelfde

Een belangrijk aspect bij topsporters is niet alleen voldoende trainen en gezond eten, maar ook voldoende rust. Het is niet abnormaal dat, in dit geval voetballers, even tijd voor zichzelf nemen en een middagdutje doen.

Amadou Onana liet iedereen wel even verschieten met de foto die hij op Instagram plaatste.

Een wel heel speciaal masker

Op de foto op Instagram lijkt het alsof hij een speciaal masker draagt. Dit bevestigt Het Nieuwsblad. Zij wisten te vertellen dat het over een masker gaat voor hyperbare zuurstoftherapie.

Dit zorgt ervoor dat er tot 12,5 keer meer zuurstof wordt opgenomen in het bloedplasma. Dit bevordert het herstel en zou blessures vermijden.

Mede gefaciliteerd door de Belgische voetbalbond

Er zijn spelers die dit toestel zelf in huis hebben, maar tijdens dit EK biedt de Belgische voetbalbond dit ook vrijblijvend aan. Spelers die dit wensen kunnen hier gebruik van maken.

Onana legde heel wat kilometers af tijdens de voorbije twee wedstrijden met de Rode Duivels. Telkens stond hij de volle 90 minuten op het veld. Extra herstel kan de verdedigende middenvelder van de Rode Duivels dus zeker gebruiken om klaar te zijn voor de rest van het tornooi.