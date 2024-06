Het zal toch niet? Belgen hebben slechte herinnering aan scheidsrechter voor match tegen Oekraïne die op dit EK al voor controverse zorgde

Woensdag iets voor 20 uur zullen we weten of de Rode Duivels de achtste finales op het EK halen en dus nog even langer op de afspraak blijven. Ondertussen is er alvast belangrijk nieuws naar buiten gekomen.

De aanduidingen voor de laatste speeldag van de groepsfase zijn inmiddels de revue gepasseerd. Anthony Taylor zal de ref van dienst zijn voor de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Oekraïne op speeldag 3 van het EK. Gary Beswick en Adam Nunn zijn de Engelse assistenten van Taylor, terwijl de VAR-assistenten ook voor 66% uit hetzelfde land komen: Stuart Attwell, David Coote en de Duitser Marco Fritz. De Zweed Glenn Nyberg is vierde official van dienst. © photonews Anthony Taylor was op dit EK al actief in onder meer de wedstrijd tussen Frankrijk en Nederland. Daar keurde hij een doelpunt van Xavi Simons af door positiebuitenspel van Denzel Dumfries - een dubieuze beslissing. België - Kroatië als laatste herinnering Op het vorige grote toernooi - het WK in Qatar - was de Engelsman de scheidsrechter van dienst in de match tussen de Rode Duivels en Kroatië. Die wedstrijd eindigde toen op een 0-0 gelijkspel, te weinig voor de Belgen. Een gelijkspel is deze keer natuurlijk wél altijd voldoende, dus op dat gebied moeten we nog niet meteen gaan panikeren. Alle aanduidingen voor de groepsfase zijn ondertussen achter de rug, woensdag om 18 uur zal er het eerste fluitsignaal zijn.





Volg Oekraïne - België live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00 (26/06).