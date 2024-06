Deze Rode Duivel laat grootse indruk na op internationale pers: wat een persoonlijkheid en wat een talenkennis: "Ik hou niet van onrecht"

'Move over Romelu Lukaku'. De spits van de Rode Duivels was altijd de meest ontspannen en interessante speler in de nationale ploeg op persconferenties. Hij krijgt nu echter grote concurrentie van Amadou Onana. Wat een persoonlijkheid!

Onana had na tien seconden de internationale pers al voor zich gewonnen. Toen het even duurde voor er iemand zijn hand opstak om een vraag te stellen, grijnsde hij en zette zich half recht: "Geen vragen? Perfect! Bedankt en tot ziens", lachte hij.

Op een gegeven moment schakelde hij vraag per vraag probleemloos over van Frans naar Engels en dan naar perfect Duits. Hij spreekt trouwens ook vloeiend Nederlands, zoals we konden zien op zijn Snapchat, toen hij een gesprek aanknoopte met Kevin De Bruyne.

Hij maakte indruk en de algemene teneur was: "Wat een persoonlijkheid is dat?" Een eerste vraag ging over Romelu Lukaku, die al drie goals afgekeurd zag en wat kansen miste.

"Mannen, zonder de goals van Romelu waren we niet op dit toernooi geweest. Als het 'show time' is en alle schijnwerpers op hem gericht staan, zal hij wel antwoorden. Hij kent de druk van dit toneel. We weten wat hij bijbrengt en wat hij nog gaat bijbrengen."

Onana is ook heel actief op sociale media en daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. Zo zette hij deze week een foto van zichzelf met 'zuurstofmasker'. "In mijn geval doet het mirakels. Het helpt bij de recuperatie, want je lichaam neemt tot 12 keer meer zuurstof op dan normaal. Ik concentreer me op die middelen, want mijn lichaam is mijn werkinstrument."

Zo zette hij ook de foto van Romelu en zichzelf op Instagram. De twee gaven elkaar een 'chest bump' na een goal van Lukaku (die uiteraard werd afgekeurd). "We doen het regelmatig op training, het kwam natuurlijk. En het was een mooie foto, niet?"

Ook over wie hij het liefst naast zich heeft, had hij een antwoord klaar. "Of ik me moet aanpassen aan Tielemans of Mangala? Nee, het zijn twee wereldspelers. Ik heb geen enkel probleem om met de ene of de andere te spelen."

"Ik beleef een droom. De jongens waar ik nu mee speel - zoals Jan, Kevin en Romelu - zijn de mannen waar ik naar opkeek toen ik opgroeide. Ze worden met recht en reden 'de Gouden Generatie' genoemd. Ze hebben fantastisch werk geleverd op de toernooien in het verleden."

In Qatar moest hij in de cruciale match tegen Kroatië wel nog geschorst toekijken. Een jeugdzonde. "Ik wist dat die vraag ging komen. Dat heeft me wel doen groeien, want het was moeilijk om toen op de bank te zitten. Ik lees het spel beter dan een jaar geleden."

De afsluitende vraag was een wat gevoelige, maar ook daar kwam het antwoord snel. Of hij medelijden heeft met wat de Oekraïnse voetballers momenteel meemaken. "Het is een ramp voor de mensheid. Ik hou niet van onrecht. Dat ligt heel gevoelig bij mij. Maar ik ben geconcentreerd op het voetbal en mijn land te kwalificeren voor de volgende ronde."