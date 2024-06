Ex-keeperstrainer Rode Duivels is zeker dat Casteels weer plaats zal moeten ruimen als Courtois terugkeert: "Daar is toch geen discussie over?"

Koen Casteels oogstte lof na zijn eerste twee matchen op het EK. Voormalig keeperstrainer van de Rode Duivels, Erwin Lemmens, werkte jaren met hem en kent hem door en door. Hij vindt het spijtig dat de 32-jarige goalie nooit de stap naar de Premier League zette.

Casteels bleef al die jaren bij Wolfsburg en liet de trein verschillende keren passeren. "Maar als je in je beste jaren zit, moet je toch de stap naar een interessante competitie durven te zetten?", vertelt Lemmens in HUMO.

"Die kansen heeft hij ook gehád: een jaar of drie geleden begon hij zelf over een transfer te spreken, en er waren hardnekkige geruchten dat hij naar Bayern München kon. Dat is niet gebeurd. Terwijl ik denk: als Bayern een keeper wil, dan pákt het hem. Is die interesse er dan wel echt geweest?"

Er was ook interesse uit Engeland. "'Dóén,' heb ik hem gezegd. Wolfsburg was niet goed bezig, Koen wel: dan moet je het moment grijpen. Maar Koen is wie hij is: zijn reactie was heel sec. Beleefde jongen, goede opvoeding gehad, maar gehecht aan zijn comfortzone."

Lemmens vraagt zich af of Casteels wel nog graag in de voetbalwereld zit. "Koen voetbalt heel graag, maar het is zijn jób. De dag dat het voorbij is, zal het ook echt genoeg geweest zijn. Volgens mij verklaart dat ook zijn keuze voor Saudi-Arabië. Hij gaat nog een paar jaar goed zijn boterham verdienen, en het zou me niet verbazen als hij daarna zegt: 'Nu hoeft het niet meer.'"

Anders had hij die stap wel gezet naar de Premier League. Ook zijn statuut als nummer 1 bij de Rode Duivels ziet Lemmens niet lang duren. "Daar is toch geen discussie over? Waarom zou je dat wegsteken? Iedereen weet het. Koen mag van mij een wereldtoernooi spelen, ik gun het hem van harte. Maar zodra het afgelopen is, vliegt hij naar Saudi-Arabië, terwijl Thibaut bij de beste club van de wereld blijft zitten. Dat zegt genoeg."