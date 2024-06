Rode Duivels tegen Fransen in achtste finales? Poule met Oranje en Frankrijk, maar geen van beiden is groepswinnaar

Krijgen de Rode Duivels in de achtste finales al Frankrijk op het bord? Het is verre van onmogelijk, gezien de ontwikkelingen op de slotspeeldag in groep D.

Nederland - Oostenrijk 2-3

Malen bedankte voor zijn basisplaats door... een voorzet van Prass in eigen doel te tackelen. Oranje was aan het zwemmen, maar scoorde wel meteen tegen na rust. Simons maakte de oversteek, vond Gakpo en die knale raak met rechts. Daarmee had Nederland zijn zaakjes nog niet op orde, want verdedigend kon het een stuk beter.

Grillitsch en Schmid legden dat euvel pijnlijk bloot bij de 1-2: de eerste met de assist, de andere met het doelpunt. Nederland reageerde dan maar opnieuw. Depay trapte de 2-2 tegen de netten, al had scheidsrechter Kruzliak hands gezien. De VAR corrigeerde de man en zo hingen de bordjes weer gelijk een kwartier voor tijd.

Het momentum bleef heen en weer slingeren, want veel tijd hadden de Oostenrijkers niet nodig om nogmaals op voorsprong te klimmen. Baumgartner loodste Sabitzer door de Nederland-defensie en die bleef koelbloedig: 2-3. Baumgartner scoorde ook zelf nog, maar die goal werd afgekeurd. Zonder erg: Oostenrijk is groepswinnaar.

Polen - Frankrijk 1-1

Dat heeft het niet enkel te danken aan zijn eigen overwinning, maar ook aan het puntenverlies van Frankrijk. Dat trad in zijn derde groepsmatch aan met Mbappé, die dus mét masker op het veld verscheen. De Poolse doelman speelde een tijd voor spelbreker, tot Mbappé dan toch zijn eerste EK-goal maakte van op de stip.

De strafschopfout op Dembélé bleef dus niet ongestraft. Aan de overkant tikte Upamecano Swiderski aan en dus werd het na een VAR-tussenkomst ook daar een elfmeter. Maignan stopte de strafschop van Lewandowski, maar was te vroeg vertrokken. De tweede poging van de Barça-spits was wel goed voor de 1-1.

In een poule met Frankrijk en Nederland eindigt Oostenrijk dus bovenaan. Straf. Frankrijk is als tweede wel mee door en speelt in de achtste finales virtueel tegen... België. De Rode Duivels staan momenteel immers tweede in hun groep en doen er goed aan om nog op te schuiven. Wellicht haalt ook Oranje de achtste finales.