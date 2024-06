Europese pers streng voor zwakke prestatie van de Rode Duivels tegen Oekraïne

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Rode Duivels hebben zich geplaatst voor de achtste finale van het EK, maar speelden wel 0-0 gelijk tegen Oekraïne. Net als de supporters was ook de buitenlandse pers kritisch.

Na goede prestatie van de Rode Duivels tegen Roemenië was er opnieuw optimisme, maar tegen Oekraïne was daar nog weinig van te merken. De schrik om te verliezen was op het einde groter dan om te winnen.

De Rode Duivels bleven zo op een 0-0 steken tegen Oekraïne en grepen zo naast de groepswinst en makkelijkere tegenstanders. Ook andere Europese media waren niet mild voor de Rode Duivels.

Kritiek van Europese pers voor Rode Duivels

"België moet zich dringend herpakken. Ze waren favoriet, maar stelden teleur tegen underdog Oekraïne. Ze mochten zelfs van geluk spreken", oordeelde het Duitse BILD. "Weinig emoties, laag tempo. Ook tegen Oekraïne stelt België teleur", zegt La Gazzetta dello Sport.

Het Nederlandse Voetbal International kijkt vooral naar de groep van België. "De laatste groepswedstrijd was kenmerkend voor de poule van België: het was niet verheffend, zat dicht bij elkaar en bleef tot het einde spannend."

"De Belgen waren weinig geïnspireerd en behoorlijk onhandig. Al werden ze weinig in de problemen gebracht door Oekraïne, dat opvallend weinig ambitie toonde", zei het Franse L'Equipe. "Een ellendige vertoning van de Belgen, waarbij ze maar ternauwernood een uitschakeling en enorme schande ontliepen", stelt The Sun.