Nieuwkomer in Challenger Pro League haalt... ex-speler van Manchester United

Sporting Lokeren-Temse speelt volgend seizoen weer in het profvoetbal. Ze moeten de kern dus stevig versterken en hebben dat nu gedaan met een speler die al heel wat ervaring heeft.

Boonen heeft een band met Lokeren, want vader Jacky - die het zelfs tot international schopte - speelde ooit nog voor de Oost-Vlamingen. "Sporting heeft met het oog op het nieuwe seizoen een volgende nieuwkomer aan de selectie toegevoegd. Onze club bereikte een akkoord met Indy Boonen (25) voor één seizoen plus optie", klinkt het op de clubwebsite.

"De zoon van oud-speler Jacky Boonen is een creatieve speler die zowel als aanvallende middenvelder dan als flankaanvaller uit de voeten kan."

Tijdens zijn jeugdopleiding stond Indy Boonen gekend als een groot talent. Via KRC Genk belandde hij op zijn 16de bij Manchester United, waar hij drie jaar aan de slag was.

Bij de Engelse topclub trainde Indy vaak mee met het eerste elftal, waar met onder andere Wayne Rooney en Zlatan Ibrahimovic heel wat bekende namen aan de slag waren. In 2018 trok de spelmaker naar KV Oostende, waar een achillespeesblessure in 2021 voor een rem op zijn grote doorbraak zorgde.

Dat hield hem echter niet tegen om intussen al een 70-tal wedstrijden in de Jupiler Pro League te verzamelen. Afgelopen seizoen was hij aan de slag bij het Griekse Panachaiki, maar dat buitenlandse avontuur was van korte duur door extra sportieve perikelen daar. Nu maakt hij als vrije speler de overstap naar Sporting, waar hij op zijn 25ste voor het eerst actief zal zijn in de Challenger Pro League.