OFFICIEEL: Bob Peeters houdt niet van half werk: deze man moet samen met hem trein op de rails zetten bij Beveren

Volg SK Beveren nu via WhatsApp!

Bob Peeters is niet de man van het halve werk. Beveren heeft hem binnengehaald om orde op zaken te stellen, maar dat kan hij natuurlijk niet alleen. Eén van de mensen met wie hij zal samenwerken, is Bart Foubert.

Op korte tijd heeft Bob Peeters meegewerkt aan het opzetten van een nieuwe structuur op de Freethiel. Er staat alvast een nieuwe ploeg klaar om leiding te geven. Peeters zal dat doen in de hoedanigheid van General Manager, Brandon De Clercq in die van CFO. Samen zullen ze ook de nieuwe CEO Bart Foubert bijstaan.

Foubert was reeds actief binnen de club als COO, maar zal nu de functie van CEO overnemen van Antoine Gobin, die Beveren na vier seizoenen verlaat. "Met veel energie zal ik de handschoen opnemen. Tegelijk ben ik me er ook van bewust dat deze rol een grote verantwoordelijkheid en heel wat uitdagingen met zich meebrengt."

CEO Bevern zal niet veranderen

Als persoon zal hij niet veranderen. "Ik ben niet de man van grote beloftes, maar kan alleen aangeven dat ik elke dag, elk uur, elke seconde zal vechten voor deze club. Voetbal is een teamsport, en dat is ook achter de schermen zo. Ik ben dan ook bijzonder dankbaar om aan het hoofd te staan van een fantastisch team."

Foubert ziet alleszins nog progressiemarge bij SK Beveren. "Ik ben er van overtuigd dat we als club nog stappen kunnen zetten. Samen, met alle partners, supporters, medewerkers, en met een open en transparante communicatie, kunnen we het beste uit deze warme club halen." Dat is alvast een duidelijke boodschap.

Ook nieuwe coach op de Freethiel

Nu nog presteren op het veld. Onlangs heeft Beveren de Nederlander Marink Reedijk aangesteld als nieuwe trainer van de eerste ploeg.