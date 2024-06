Casteels komt terug op fluitconcert en geeft toe: "We weten allemaal dat ons spel niet goed genoeg was"

Ook Koen Casteels geeft toe dat het fluitconcert na het gelijkspel tegen Oekraïne hard is aangekomen bij de Rode Duivels. Hij geeft ook volmondig toe dat het niet goed genoeg was, maar benadrukt dat de kwalificatie het belangrijkste is. "Ik zit liever aan de moeilijke kant van de tabel dan thuis."

Geen enkele Rode Duivel had het fluitconcert na de kwalificatie zien aankomen. "Het is wel binnen gekomen, de sfeer was na de wedstrijd een beetje raar. Ik had dopingcontrole dus ik ben niet direct naar de kleedkamer gegaan, maar het was wel anders dan normaal wanneer je gekwalificeerd zou zijn."

Het heeft echter de positieve sfeer die in de spelersgroep heerst niet aangetast. "De laatste dagen is de sfeer in de groep hetzelfde gebleven als daarvoor. Maar we hadden wel gehoopt om de kwalificatie op een andere manier te vieren."

Koen Casteels blijft de keuze om, zeker in het slot, op de nul te spelen verdedigen. "Het zou wat naïef geweest zijn om in die laatste minuten alles naar voor te gooien en dan achteraf nog een counter tegen te krijgen. Dan zaten we nu thuis."

"We weten allemaal dat het spel niet goed genoeg was. Wij stellen als spelers onszelf als eerste kritisch in vraag. Niet iedereen is elke dag perfect in zijn job en dan moet je wel het beste eruit halen met de vorm die je die dag hebt. Dat hebben we wel gedaan."

Moeilijke kant van de tabel op het EK

Dat België daardoor aan de moeilijke kant van de tabel zit wil Casteels niet gezegd hebben. "Dus Nederland, Oostenrijk, Engeland is de makkelijke kant? Ik ben daar niet mee akoord."

"Voor mij is Oostenrijk één van de betere ploegen van dit EK en Nederland - België is ook altijd wat. Ik zit liever aan de moeilijke kant van de tabel dan thuis."