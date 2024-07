Reactie Kevin De Bruyne zaait twijfel over zijn toekomst bij de nationale ploeg

Daar stond hij dan, de man die alles had gegeven, maar weer met lege handen achterbleef. Kevin De Bruyne kon zijn ontgoocheling niet verstoppen. Zien we hem nog terug in het shirt van de Rode Duivels? Hij zegt van wel, maar laat ook wat twijfel sluimeren: "Ik evalueer alles na de zomer."

De Rode Duivels werden maandagavond uitgeschakeld na een zeer teleurstellende pot voetbal. Een Duivel die wel op niveau was, is Kevin De Bruyne. Toch blijft de middenvelder alweer met lege handen achter. Opnieuw was het collectief onvoldoende. De Bruyne was na afloop erg teleurgesteld en liet dat duidelijk merken. Over zijn toekomst bij de nationale ploeg was hij echter een stuk minder duidelijk. "Ik evalueer alles na de zomer. Ik moet dit eerst verwerken", klonk het. Op zijn 33e kan De Bruyne nog bijzonder veel betekenen voor de Rode Duivels. Tegen de Fransen was hij alweer een van de beste Duivels op het veld. Voorlopig stelt hij een beslissing over zijn toekomst bij de Rode Duivels dus nog wat uit. "Nu wil ik verder gaan op het niveau waarop ik bezig ben, voor mij verandert er niks momenteel." De speler van Manchester City voelt zich nog erg goed op het veld en dat kunnen we ook duidelijk merken. Nu blijft het dus nog even afwachten. Eerst volgt een welverdiende vakantie voor KDB.