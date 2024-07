Traantjes van CR7 maken plaats voor oerkreet en kwalificatie

Na de pijnlijke uitschakeling van de Rode Duivels was het ook aan Portugal en Slovenië om hun achtste finale af te werken. En dat werd een prangertje over 120 minuten, met onder meer een gemiste strafschop voor Portugal.

Portugal begon als grote favoriet aan het duel met de verrassende Slovenen, die derde werden in hun groep maar wel niet verloren van Servië, Engeland en Denemarken. Een stugge tegenstander, zoveel was dus duidelijk.

En ook tegen de Portugezen bleken ze een stevige tegenstander. Beide ploegen kregen wel wat kansen, maar scoren gebeurde uiteindelijk niet in de 90 minuten. En dus kregen we nog een keertje verlengingen op dit EK.

Daarin was een fout op Diogo Jota uiteindelijk reden voor Portugal om te gaan dromen van een kwartfinale. Drkusic liet het been hangen en de Portugese speler ging er vlotjes overheen. Tijd voor Cristiano Ronaldo om geschiedenis te schrijven dus?

Portugal doet het via strafschoppen

Neen, want Oblak zat in de juiste hoek en pakte de elfmeter heel sterk. En dus bleef het afwachten en kregen we in de 120 minuten geen doelpunten. Dan maar méérderde strafschoppen om het verschil te gaan maken.

In de strafschoppenreeks was het de Portugese doelman die de held van de avond werd, terwijl de Slovenen keer op keer misten. Het werd uiteindelijk 3-0 met de strafschoppenserie en zo werden de traantjes een oerkreet bij CR7. En nu op naar geschiedenis tegen Frankrijk.