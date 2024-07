'Opnieuw Rode Duivel naar Saoedi-Arabië: Arthur Theate (24) verkiest woestijn boven Premier League'

Saoedi-Arabië blijft een aantrekkelijke bestemming voor heel wat Europese voetballers. Transfergoeroe Fabrizio Romano komt met het nieuws dat Belgische verdediger Arthur Theate (24) de volgende in de rij is.

Al Ittihad zou zo'n 18 miljoen euro betalen aan het Franse Rennes, waar Theate een goed seizoen speelde. In Saoedi-Arabië zou Theate voor drie seizoenen tekenen, met de optie op nog een seizoen extra.

Bij Al Ittihad komt Theate nog enkele spelers met een verleden in Europa tegen. Onder meer N'Golo Kanté (33), Karim Benzema (36) en Fabinho (30) speelden vorig seizoen al bij de club in Saoedi-Arabië.

Het is wel opvallend dat Theate op jonge leeftijd al zou kiezen voor een vertrek naar Saoedi-Arabië. Volgens Romano zou onder meer Premier League-club West Ham ook interesse getoond hebben in Theate.

De Belgische verdediger kiest dus voor het lucratieve aanbod uit Saoedi-Arabië. Het doet denken aan de overstap van Yannick Carrasco in 2018 naar het Chinese Dalian Yifang, die toen ook amper 24 jaar was.

🚨🟡⚫️ Arthur Theate to Al Ittihad, here we go! Deal in place for €18m fee to Rennes, all done also on player side.



First move for new coach Pioli, smart signing for Ittihad as many clubs were keen including West Ham.



24 year old Belgium international also completed medical. pic.twitter.com/KQA2qwGGzK