Charleroi heeft opnieuw beet en zit al aan vijf versterkingen

Sporting Charleroi wil een scenario zoals vorig jaar vermijden. Toen moest het nog strijden tegen degradatie. Dit jaar wil het vlotjes de top-12 halen en vooral naar boven kunnen kijken. Dat is het devies in Het Zwarte Land en daartoe gaan ze ver qua transfers.

Maar liefst veertien spelers verlieten deze zomer de club. Tchatchoua, Koffi, Wasinski, Monticelli, Patron, Ilaimaharitra, Bager, Van Cleemput, Knezevic, Morioka, Marcq, Trebel, Ozornwafor en Lutte zijn er allemaal niet meer bij.

En dus moest er heel wat nieuw bloed aangekocht worden om de club opnieuw naar hoge(re) regionen te sturen in het komende seizoen. Daarbij zitten ze ondertussen al aan vijf versterkingen sinds donderdagmiddag.

De voorbije weken versterkte Charleroi zich al met Defourny, Koné, Nzita en Mayoka-Tika. Nu is ook Check Keita officieel aangekomen in Het Zwarte Land. Dat hebben de Carolo's bevestigd op hun sociale media.

Charleroi heeft vijfde transfer in huis gehaald

Charleroi neemt de 21-jarige verdediger over van Stade Reims en de jongeling tekende meteen voor drie seizoenen, met optie op nog een verlenging tot juni 2028. Keita wordt - zeker in Frankrijk - gezien als een groot talent.

Hij is Frans jeugdinternational en was al aanwezig op het WK U20. Nu verlaat hij Stade Reims voor een avontuur in het buitenland. We wensen Keita alvast veel succes in zijn nieuwe opdrachten en veel plezier in Charleroi.