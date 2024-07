OFFICIEEL: Cercle Brugge haalt versterking bij Red Bull Salzburg

Volg Cercle Brugge nu via WhatsApp!

Cercle Brugge heeft een erg goed seizoen achter de rug en eindigde vierde in de Jupiler Pro League. Maar er wordt ondertussen ook goed naar de toekomst gekeken. De club kondigde donderdagavond aan dat het versterking heeft gehaald bij Red Bull Salzburg.

Cercle Brugge beleefde een verrassend goed seizoen in de Jupiler Pro League. De club eindigde op de vierde plaats in het klassement en maakt zich op voor Europees voetbal.

Om het ook volgend jaar zo goed te doen, heeft het bestuur duidelijk al hard gewerkt. Woensdag kwam de club met het nieuws dat Ibrahim Diakité tot juni 2028 tekende.

Een dag later kondigt Cercle alweer nieuwe versterking aan. 'Cercle Brugge en het Oostenrijkse Red Bull Salzburg vonden een akkoord over de tijdelijke overgang van middenvelder Lawrence Agyekum', klink het op de clubwebsite.

De 20-jarige Ghanees wordt tot het einde van dit seizoen gehuurd, met aankoopoptie. Agyekum reageerde zelf ook al kort op zijn aanstelling bij de club.

"Ik heb een goede pass in de voeten, heb snelheid en ik ben agressief in de duels met bal en zonder bal. Ik ben een harde werker en ben ervan overtuigd dat ik goed zal passen in de spelstijl die Cercle Brugge speelt."

"Alles is zeer vlot verlopen. Ik heb enorm uitgekeken naar dit moment en ben nu een speler van Cercle Brugge. Ik kijk ook uit naar alles wat er dit seizoen zal aankomen, zeker met de Europese wedstrijden die binnenkort starten. Ik ben blij om hier te zijn", besluit hij.