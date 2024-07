'Rode Duivel dan toch niet naar Saoedi-Arabië maar wel richting Premier League'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na de uitschakeling van de Rode Duivels op het EK konden de spelers zich opnieuw focussen op hun toekomst in het clubvoetbal. Theate leek daarbij een opvallende move te zullen maken.

Volgens de geruchten kreeg de verdediger een aanbod dat hij niet kon weigeren van het Saoedische Al Ittihad, de club van onder meer ex Ballon d'Or-winnaar Karim Benzema.

Een opmerkelijke move aangezien de meeste voetballers pas in de herfst van hun carrière het Europese clubvoetbal achter zich laten om poen te scheppen in de Saoedische woestijn. Theate is nog niet zo lang actief op het allerhoogste niveau en heeft nog maar 24 lentes op de teller staan.

Naar Premier League?

Het Franse L'Equipe meldt nu echter dat de deal momenteel op springen staat. Volgens eerdere bronnen zouden er enkel nog een paar bonusdetails in het contract moeten besproken worden maar die laten al enkele adgen op zich wachten.

En die tijd hebben enkele Premier League-clubs gebruikt om de makelaar van de Rode Duivel te benaderen zegt L'Equipe. Aangezien er niets lijkt te bewegen bij Al Ittihad zou Theate ook wel oren hebben naar een Engels avontuur in de Premier League.