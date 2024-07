Berlijnse politie legt fanwalk van Turkije meermaals stil

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zaterdagavond neemt Turkije het op tegen Nederland op het EK. Tijdens de fanwalk van de Turkse fans werd de 'wolvengroet' massaal gebracht waardoor die even stilgelegd moest worden.

Turkije en Nederland kijken elkaar zaterdagavond in de ogen op de kwartfinale van het EK. Voor de wedstrijd gingen er naar goede gewoonte weer fanwalks door.

Maar die van Turkije moest toch even worden stilgelegd, laat de politie van Berlijn weten op X. 'Tijdens de fanwalk van de Turkse fans werd de 'wolvengroet' massaal getoond. De politie hield de fans daarom even tegen en vroeg hen dit gebaar niet meer te tonen. Een fanwalk is geen platform voor politieke boodschappen.'

De wolvengroet is een handgebaar van de Turkse extreemrechtse Grijze Wolven. Verdediger Merih Demiral vierde op het EK al door dit gebaar te doen, maar werd door de UEFA voor twee wedstrijden geschorst en zal tegen Nederland dus ook niet meespelen.

Later werd de fanwalk alweer gestopt door de politie. 'Vanwege aanhoudende politieke boodschappen tijdens de Turkse fanwalk werd deze weer gestopt', klonk het bij de politie van Berlijn.

Während des #Fanwalkā€‹s der türkischen Fans wurde massiv der #Wolfsgruß gezeigt.

Einsatzkräfte haben diesen deshalb angehalten und die Fans aufgefordert, das Zeigen dieses Zeichens zu unterlassen. Ein #Fanwalk ist keine Plattform für politische Botschaften.#b0607 #EURO2024… pic.twitter.com/9vBEtjiuZa — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) July 6, 2024