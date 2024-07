'Cercle Brugge staat op het punt om nieuwe transfer af te ronden: medische tests zijn afgelegd'

Cercle Brugge heeft een heel mooi seizoen achter de rug. De club uit West-Vlaanderen eindigde vierde in het klassement en heeft zich daardoor verzekerd van Europese voorrondes.

Ze willen er dus opnieuw een mooi seizoen van maken, dat is duidelijk. Maar ook achter de schermen wordt er stevig gewerkt om weer een goede ploeg op het veld te kunnen zetten.

Volgens Felipe Silva, journalist bij het Braziliaanse UOL Esporte, zou Cercle zeer dicht bij een nieuwe aanwinst staan. Bruno Gonçalves, die ook wel Bruninho genoemd wordt, is op weg naar de club.

Afgelopen seizoen was hij een revelatie bij RB Bragantino. Bruninho is een 21-jarige aanvallende middenvelder. Hij speelde al enkele keren bij nationale Braziliaanse jeugdploegen.

Het zou gaan om een uitleenbeurt van een jaar, met optie tot koop. De medische tests zouden al achter de rug zijn. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op drie miljoen euro geschat.

🚨Exclusivo! O Cercle Brugge, da Bélgica, está muito próximo de acertar a contratação do meia-atacante Bruninho, jovem revelação do RB Bragantino.



Empréstimo de um ano com opção de compra. Jovem fez exames médicos e clubes trocam documentos para oficializar o negócio. pic.twitter.com/1F1nOfE9lG