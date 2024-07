Done deal: KV Mechelen ziet kassa rinkelen, maar ...

Of Besnik Hasi er zo blij mee zal zijn dat hij opnieuw een verdediger verliest, is nog maar de vraag. Maar de penningmeester van KV Mechelen zal alvast blij zijn, want Munashe Garananga levert nog een topprijs op.

De Zimbabwaanse international Munashe Garananga heeft een contract getekend bij FC Kopenhagen. De 23-jarige verdediger zal zo maar een half seizoen bij Malinwa gespeeld hebben, maar gaat wel voor een topbedrag verkassen. Garananga kwam op de laatste dag van de wintermercato aan bij KV Mechelen en tekende er een contract tot 2027. Onder Besnik Hasi was hij niet meteen basisspeler, maar hij kwam tegen het einde van het seizoen wel bovendrijven als toptalent voor de toekomst. Garananga verlaat Malinwa en start een nieuw avontuur bij FC Kopenhagen.



Merci & veel succes, Gara 💪



🔗 https://t.co/5HX5VPteOQ#mijnclubonzedroom pic.twitter.com/mcqxvsqrdD — KV Mechelen (@kvmechelen) July 9, 2024 Mechelen zou zo'n vier miljoen euro voor hem krijgen, plus bonussen. Dat is wel een opsteker van formaat voor technisch directeur Tim Matthys, die daarmee de transfermarkt kan optrekken. Malinwa heeft immers nog heel wat versterking nodig om competitief te zijn in het nieuwe seizoen. © photonews Met Ortwin De Wolf haalden ze wel al een doelman binnen en er kwamen nog vijf spelers terug van een uitleenbeurt. Maar Hasi zal alvast nog wel wat versterkingen verwachten. Vooral aanvallend en defensief heeft hij nog wat kwaliteit nodig. In Kopenhagen tekent Garananga een langdurig contract tot juni 2028. De 23-jarige Zimbabwaan gaat dus zijn vleugels spreiden, sneller dan verwacht - maar niet voor Matthys. Dat liet die weten op de webstek van Mechelen: "Dat het zo snel komt is niet echt verrassend. Ik wist wel dat, indien Munashe zich snel zou aanpassen, hij zeer snel in de belangstelling zou komen van grotere clubs."