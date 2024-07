Zoon van legendarische Juventus-verdediger ondergaat fysieke testen in Turijn

De 23-jarige middenvelder, jonge broer van Inter-spits Marcus Thuram en zoon van voormalig Juventus-verdediger Lilian Thuram, staat op het punt om een vijfjarig contract te tekenen bij de Oude Dame.

De transfer van Nice naar Juventus wordt volgens Football Italia geschat op zo'n 20 miljoen euro. De Fransman zal naar verluidt een jaarlijkse salaris van ongeveer 2,5 miljoen euro ontvangen.

Oorspronkelijk zou Thuram deel uitmaken van de Franse selectie voor de Olympische Spelen in Parijs. Echter, door zijn aanstaande overgang naar Juventus heeft hij besloten zich terug te trekken uit de selectie.

Khéprhen Thuram wordt hoogstwaarschijnlijk de derde zomeraanwinst van Juventus. Eerder bevestigde de club al de komst van Douglas Luiz (Aston Villa) en doelman Michele Di Gregorio (Monza).

