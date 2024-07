Club Brugge-speler is zeer scherp voor de bondscoach: "Misschien weet Tedesco niet dat ik een Belg ben?"

Volg Club Brugge nu via WhatsApp!

De Rode Duivels moesten al vroeger dan gehoopt terugkeren van het EK in Duitsland. Nadien kwam er heel wat kritiek op bondscoach Domenico Tedesco. Ook een Club Brugge-speler was niet zo blij met zijn beslissingen...

Er zat één Club Brugge-speler bij de selectie van Domenico Tedesco: Maxim De Cuyper. Nadat die selectie werd bekendgemaakt waren er velen die ook graag Hans Vanaken erbij zagen. Maar er is nog een andere speler van blauw-zwart die er zelf heel graag had bijgeweest.

Zo had Brandon Mechele verwacht dat hij zeker bij de voorselectie zou gezeten hebben. "Eerlijk: ik was teleurgesteld dat ik zelfs niet in de voorselectie zat", begint hij bij Het Nieuwsblad.

"Terwijl ik gewoon een goed seizoen gespeeld had. Er waren dan ook nog een paar geblesseerden bij de Duivels... Ik snap de filosofie van de verjonging wel. Maar waarom liet de bondscoach mij gewoon niet meetrainen tot het EK, om dan te bekijken of die jongens nog fit zouden geraken?"

"Ik kreeg nooit een eerlijke kans. Misschien weet Tedesco niet dat ik een Belg ben. Ach, ik ben nooit opgeroepen onder hem. Dus ik verwacht mij er niet meer aan", gaat Mechele verder.

Hij zag dus wel hoe ploegmaat Maxim De Cuyper meemocht. "Pas op: ik was héél blij voor Max. Maar zelfs al had ik geen minuut gespeeld: zo’n groot tornooi meemaken blijft een unieke ervaring."