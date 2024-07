Bankzitter in de JPL, bankzitter in de Serie A en toch alweer heel wat interesse in middenvelder

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp! Feyenoord heeft interesse in Oussama El Azzouzi. De middenvelder verliet Union SG afgelopen seizoen om naar Bologna te trekken. Tijdens het seizoen 2022/2023 heeft Oussama El Azzouzi relatief weinig gespeeld bij Union Saint-Gilloise (3 basisplaatsen in de reguliere competitie en 3 in de Play-offs). Toch heeft hij een mooie transfer naar Bologna weten te versieren afgelopen zomer. Onder Thiago Motta heeft de Italiaanse club een geweldig seizoen gehad en de vijfde plaats behaald. Ook Alexis Saelemaekers had hier een aandeel in. Ondanks opnieuw weinig speeltijd, heeft El Azzouzi ook goede dingen getoond op het veld met 2 doelpunten en 2 assists in 18 competitiewedstrijden. Hoewel hij nog tot 2027 onder contract ligt bij Bologna, kan de middenvelder op heel wat interesse rekenen. Volgens 1908.nl strijdt Feyenoord met Como en Lazio om zijn handtekening.



