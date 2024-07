Hans Vanaken spreekt over niet-selectie voor het EK met de Rode Duivels

De Rode Duivels keerden vroeger terug van het EK dan gehoopt. Bij de selectie van Domenico Tedesco zat één Club Brugge-speler: Maxim De Cuyper. Velen hadden verwacht dat ook Hans Vanaken mee zou mogen, maar daar dacht Tedesco toch anders over.

Nadat bonscoach Tedesco zijn selectie voor het EK bekendmaakte, ontstond er heel wat discussie over de afwezigheid van Hans Vanaken. Velen vonden dat de middenvelder er ook bij had moeten zijn.

Maar Vanaken had naar eigen zeggen zelf niet verwacht dat hij erbij zou zitten. "Ik zat in de voorselectie, maar ach: daar hoorden misschien wel vijftig jongens bij. Eerlijk: ik had niet verwacht dat ik erbij zitten", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

"Ik las wel dat er veel over gesproken werd. Het was een issue. Velen hadden verwacht dat ik mee zou gaan naar Duitsland, maar ik dus niet. Het had - op basis van de play-offs - gekund, maar ik ben realistisch. Tedesco is een andere weg ingeslagen met een nieuwe generatie. De Cuyper is daar een goed voorbeeld van."

Maar hij keek niet met wrok naar de wedstrijden van de Rode Duivels. "Nee, zo zit ik niet in elkaar", is Vanaken duidelijk. "Ik was ook op vakantie wanneer de Rode Duivels aan de bak moesten. Het is niet zo dat ik speciaal naar mijn kamer liep om de match te volgen."

"Weet je, het was een lang en slopend seizoen. Ik heb liever een maand vakantie dan als nummer 26 mee te gaan naar het EK en daar geen minuut te spelen. Anderzijds blijft het een eer om op een groot tornooi te spelen", besluit hij.