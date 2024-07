Standard kondigt aan dat speler zal vertrekken, al is er één belangrijk detail dat niet over het hoofd mag worden gezien...

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De terugkeer van Moussa Djenepo naar Standard verliep niet volgens plan. Een jaar later zal hij de club alweer verlaten.

De terugkeer van Moussa Djenepo naar Standard ging echt niet zoals gehoopt. Hij werd afgelopen zomer voor 3,5 miljoen euro gehaald bij Southampton.

Alle positieve herinneringen die Djenepo achterliet tijdens zijn eerste periode bij de club werden uitgewist door zijn compleet mislukte seizoen 2023-2024. In 31 wedstrijden slechts één doelpunt en geen enkele assist in een team dat duidelijk in de problemen zat.

Een jaar later verlaat Moussa Djenepo Standard alweer. Hij vertrekt naar Antalyaspor met een optie tot koop. Als de Turkse club hem dan definitief wil overnemen, moeten ze 2,5 miljoen euro betalen.

Alleen is er een belangrijk detail: Antalyaspor zit nog met een transferverbod. Dat zou de komende dagen wel moeten opgeheven worden.

'Standard de Liège, Antalyaspor en Moussa Djenepo hebben een akkoord bereikt. De Malinese flankspeler zal tot juni 2025 worden uitgeleend aan de Turkse club (met aankoopoptie) als het transferverbod van de Turken de volgende dagen wordt opgeheven', klinkt het bij Standard.