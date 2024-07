Johan Boskamp is enorm onder de indruk van deze speler: "Ik kan het nog altijd niet geloven"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het EK zit er alweer bijna op. Zondagavond wordt de finale gespeeld tussen Spanje en Engeland. Johan Boskamp voorspelt de winnaar, en ziet daar ook een enorm groot talent rondlopen.

Spanje of Engeland zal Europees kampioen worden op zondag. Johan Boskamp voorspelde al even wie er met de eindwinst zal mogen pronken.

"Dan zeg ik 2-0 voor Spanje", vertelde hij bij Het Belang van Limburg. "Met Williams en Yamal als de doelpuntenmakers. En Rodri die verkozen wordt tot man van de match én speler van het toernooi."

Bij de Spanjaarden loopt ook Lamine Yamal rond. Het grootste talent sinds Lionel Messi volgens Boskamp. "Na wat hij dinsdag liet zien? Ongetwijfeld. Iedereen heeft het nu alleen maar over dat doelpunt, maar wat de mensen niet zien is al het vuile werk dat hij opknapt in dienst van de ploeg."

"Elke keer als Theo Hernandez diep ging, liep Yamal mee terug om te helpen verdedigen. Maar het is natuurlijk vooral aan de bal dat je ziet wat voor een geweldige speler hij is. En dat voor een zestienjarige. Ik kan het nog altijd niet geloven", gaat hij verder.

Toch duidt hij Yamal niet aan als beste speler van het EK. "Nee. Dan kies ik toch voor Rodri van Spanje. Die staat zo verschrikkelijk goed te spelen."