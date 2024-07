OFFICIEEL: Dimitri de Condé in de wolken, KRC Genk heeft vierde zomertransfer beet

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is het ook officieel. Hyeon-gyu Oh is nu officieel een speler van KRC Genk.

Na heel wat geruchten is de deal eindelijk rond. KRC Genk stelde zondagnamiddag haar nieuwste aanwinst voor. 'KRC Genk heeft zich versterkt met een vierde zomertransfer. De Zuid-Koreaan Hyeon-gyu Oh tekent een contract voor 4 seizoenen in de Cegeka Arena', klinkt het bij de club.

'De 23-jarige Oh, die al langer het verlanglijstje van de Genkse scoutingcel topte, maakt de overstap van de Schotste landskampioen Celtic FC. Daar wist hij afgelopen seizoen 6 keer raak te treffen', gaat de club verder.

Afgelopen seizoen speelde Racing Genk vaak goed voetbal, maar kampte het vooral met één belangrijk, terugkerend, probleem: efficiëntie. Oh zal ervoor moeten zorgen dat de netten in de Cegeka Arena wat vaker trillen volgend seizoen.

Dimitri de Condé is duidelijk enorm blij met de deal. "Hyeon-gyu is een spits met een neus voor goals die niet te beroerd is om ook vuile meters te maken. Hij is een vinnige speler die dankzij zijn gestalte ook een stevige préséance in de box biedt", reageerde hij op de clubwebsite.

De Zuid-Koreaan kwam zelf ook al met een eerste reactie op de clubmedia. "KRC Genk is een ploeg die veel ervaring heeft in het opleiden van jonge spelers. Toen de interesse concreet werd, was mijn keuze meteen duidelijk. Ik kan niet wachten om me te tonen."