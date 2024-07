Daar is de volgende al: ook Thomas Müller kondigt afscheid aan

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na Toni Kroos heeft nu ook Thomas Müller zijn afscheid bij de Duitse nationale ploeg aangekondigd. Dat deed hij in een video die hij op sociale media plaatste.

De Duitser heeft er een erg indrukwekkende internationale carrière opzitten, met als hoogtepunt de wereldtitel in Brazilië 2014. Daar was hij toen goed voor vijf doelpunten.

In totaal speelde Müller 131 wedstrijden voor 'Die Mannschaft' waarin hij 45 keer kon scoren en goed was voor 41 assists. Op het EK in Duitsland zelf moest hij het wel met een rol als bankzitter doen.

De aanvaller was actief op vier WK's (2010, 2014, 2018, 2022) en op vier EK's (2012, 2016, 2021, 2024). Lothar Matthäus (150 caps) en Miroslav Klose (137 caps) zijn de enige spelers die vaker voor de Duitse nationale ploeg speelden.