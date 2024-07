Spaanse pers geniet van EK winst: "Het vierde wonder!"

Spanje won gisteren avond in Berlijn het EK door Engeland met 1-2 te verslaan. De Spaanse media is dan ook lovend over de prestatie van La Roja, die hiermee hun vierde Europese titel veiligstelden.

De krant AS roept trots uit: "Opnieuw koningen van Europa! Spanje heeft gewonnen, het voetbal heeft gewonnen." De lofzang richt zich op het spel van Spanje dat volgens hen de essentie van dominantie en technische superioriteit belichaamde gedurende het toernooi.

El País sluit zich aan bij het loflied, beschrijvend hoe Spanje "nog een glorieus hoofdstuk heeft toegevoegd aan hun historie om van te dromen." Het medium prijst het team dat opnieuw de top heeft bereikt en het iconische spel van hun gouden jaren heeft herontdekt.

MARCA viert de overwinning met de woorden: "Het vierde wonder!" "Deze groep verdient het om de mensen op straat te brengen. Het EK in Duitsland moedigt een generatie aan die voorbestemd is om het Spaanse voetbal op te fleuren. Er is maar één pad en dat hebben ze vanaf de eerste dag gevolgd. Voor succes moest Spanje allerlei tegenslagen doorstaan"

"Spanje was het meest complete team, het beste", sluit El Mundo af, dat ook lovend is over het werk van De la Fuente. 'Hij heeft een team opgebouwd dat ook met een glimlach naar de toekomst kijkt.'