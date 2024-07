Johan Boskamp wil toch nog wat kwijt over Rode Duivels na dit EK

Volg Belgiƫ nu via WhatsApp!

Het EK zit er ondertussen op. Spanje werd Europees kampioen na winst tegen Engeland in de finale. Voor de Rode Duivels liep het een pak minder vlot.

Spanje werd Europees kampioen na een 2-1 overwinning tegen Engeland tijdens de finale in Berlijn. Over het hele toernooi gezien was Spanje wel een terechte winnaar.

Want ook enkele grote landen lieten te weinig zien. Die mening deelt Johan Boskamp, die Engeland en Frankrijk noemt als grootste teleurstellingen van het toernooi.

"Over de resultaten kan je discussiëren, maar op voetbalvlak hebben zij toch veel te weinig laten zien", vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

"Vooraf had ik Frankrijk getipt als mijn grote favoriet, maar ze hebben hun gigantische potentieel nooit waargemaakt. Doodzonde, want er zitten zoveel steengoede voetballers in die kern", gaat Boskamp verder.

Ook België ziet hij nog steeds als een een serieuze tegenvaller. "Zeker en vast. Ik blijf erbij dat jullie met deze kern bij de laatste vier hadden kunnen zitten. Maar buiten één goeie helft tegen Roemenië is het er totaal niet uitgekomen."