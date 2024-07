Mooie zomertransfer in de maak? 'Verdediger van KRC Genk kan op interesse rekenen van Trabzonspor'

KRC Genk pakte deze zomer al uit met enkele leuke transfer. Zo kwamen Jarne Steuckers en Matte Smets al over van STVV. Onlangs werd ook Hyeon-gyu Oh voorgesteld als nieuwe spits.

Maar de Limburgers zagen ook al wat spelers vertrekken. Anouar Ait El Hadj trok naar Union, terwijl doelman Maarten Vandevoordt naar RB Leipzig ging (zijn transfer stond al wel heel lang vast).

Maar hier blijft het ongetwijfeld niet bij. Zo zou ook verdediger Mark McKenzie op een transfer jagen. De Amerikaanse verdediger staat nog maar één seizoen onder contract bij KRC Genk.

Daarom zou dit dus ook een goed moment zijn om te vertrekken. Volgens Turkse en Amerikaanse bronnen zou Trabzonspor geïnteresseerd zijn in McKenzie.

Hoe concreet dit is, zal nog moeten blijken. Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt nog zo'n 6 miljoen euro.

Mark McKenzie has been a key part of Genk’s squad over the last four seasons but Turkish side Trabzonspor are reportedly targeting him for a summer move. #USMNT https://t.co/MNsgagVkoJ