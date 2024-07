Wie doet hen wat? Real Madrid is - in tegenstelling tot de traditionele grootmachten - helemaal klaar om wereldvoetbal voor héél lange tijd te domineren

Real Madrid heeft gisteren Kylian Mbappé met héél véél show voorgesteld als dé nieuwste aanwinst. Het is opvallend hoe de Spaanse grootmacht helemaal klaar is om het mondiale voetbal de komende jaren te domineren. In tegenstelling tot de andere traditionele topclubs.

Een ultramodern stadion: check! Een omzet die ondertussen ruim boven één miljard euro ligt: check! Een elftal dat stilaan kan tippen als de originele Galactico's: check!

We willen maar zeggen: Real Madrid is helemaal klaar om het wereldvoetbal ook de komende seizoenen te domineren. Vooral die 'ook' is belangrijk. De laatste tien edities van het Kampioenenbal werden immers gewonnen door… jawel, de kornuiten van Florentino Perez!

© photonews

Het is overigens de voorzitter van De Koninklijke die nog steeds alles in het werk stelt om de Super League uit de grond te stampen. Het is nochtans Real Madrid die de supercompetitie helemaal niét nodig heeft. Lees: het is een prestigeproject van de voorzitter.

Real Madrid behoort - in tegenstelling tot clubs als PSG en Manchester City - tot het clubje traditionele grootmachten. Maar De Koninklijke blijft stilaan helemaal alleen over. Enkel Bayern München lijkt het karretje nog te kunnen aanpikken. Tenminste: als Vincent Kompany het eindelijk eens langer zal uitzingen dan zijn voorgangers in Beieren.

Wie doet Real Madrid de komende jaren wat?

FC Barcelona is vooral bezig het het vullen van financiële putten, terwijl AC Milan en Juventus FC al eventjes niet meer de grandeur hebben die de Italiaanse clubs ooit hebben gehad. Manchester United? Sir Alex Ferguson is er niet meer… En zo kunnen we nog even doorgaan.

Wie zal Real Madrid de komende seizoenen van prijzen houden? We vrezen dat we niet verder geraken dan één of twee clubs. Vooral achter PSG staat sinds het vertrek van Kylian Mbappé - oh ironie - een vraagteken. Kevin De Bruyne dan maar?