Wesley Sonck heeft het gehad met speler van KRC Genk: "Daar kan ik niet tegen"

KRC Genk is aan het nieuwe seizoen begonnen. Wesley Sonck had het in de eerste helft met één speler van de Limburgers ongelofelijk moeilijk.

KRC Genk opent de competitie tegen Standard. Aan de rust staat het nog altijd 0-0. De beste kansen waren voor Kos Karetsas, maar hij kon nog niet tot scoren komen. Tolu Arokodare was bijzonder weinig aan de bal gekomen bij KRC Genk. Al tijdens de rust liet Wesley Sonck geen spaander heel van de spits. “Hij doet weinig mee. Ik zag hem hier opwarmen, met korte mouwtjes, tonen hoe gespierd zijn armen zijn, nul duels gewonnen”, vertelt de commentator op Eleven. “Dat zijn zo van die gasten, daar kan ik niet tegen. Als je sterk bent voor de wedstrijd, dan moet je dat ook tijdens de wedstrijd tonen. Goals maak je niet aan zijkant, die maak je in de zestien, daar moet je gewoon zijn.” Hopelijk weet de spits er in de tweede helft wel eentje tegen de netten te prikken, anders zijn we al benieuwd wat Sonck na de match van commentaar zal geven.