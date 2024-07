'KAA Gent heeft al volgende target op het oog om misgelopen Omgba te vervangen'

De transfer van Aimé Omgba van NAC Breda naar KAA Gent gaat niet door. De Buffalo's blijven in Nederland zoeken naar een aanwinst.

KAA gent grijpt naast de transfer van Aimé Omgba van NAC Breda, maar blijft niet bij de pakken zitten en heeft al een ander doelwit voor ogen. Dat is eveneens bij onze noorderburen.

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl willen de Buffalo’s nu in Rotterdam bij Feyenoord langsgaan voor de volgende versterking.

Het gaat om Thomas Van den Belt, een centrale middenvelder die nog tot 30 juni 2027 onder contract ligt bij Feyenoord. Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt 1,8 miljoen euro.

CD Castellón, waar de Nederlandse trainer Dick Schreuder de plak zwaait, zou ook interesse tonen. De ploeg uit La Liga 2 zou zowel de speler als de club een concreet voorstel gedaan hebben.

Ook Gent heeft Feyenoord een voorstel gedaan. De Nederlander gaat de club deze zomer zeker verlaten, zo is te horen, maar het is uitkijken of het met een uitleenbeurt of een permanente transfer zal zijn.