Anderlecht komt met leuk nieuws: contract tot 2027 voor dynamische rechtsback

Basile Vroninks heeft zijn eerste profcontract bij Anderlecht getekend. Hij zal worden opgenomen in de kern van de RSCA Futures.

'De geboren Antwerpenaar kwam in 2012 toe in Neerpede op amper 5-jarige leeftijd. Hij groeide op met de generatie 2006, die vaak kampioen werd in de jeugd. Basile ontwikkelde zich in het team als rechtsback', klinkt het op de clubwebsite van Anderlecht.

De 17-jarige rechtsback heeft een contract getekend tot juni 2027. Vorig seizoen was hij een basisspeler bij de U18. Hij zal een eerste stap zetten richting het profvoetbal door zich bij de RSCA Futures te voegen.

Basile Vroninks, een kind van de club

Academy Director Mikkel Hemmersam reageerde al kort op het nieuws. "Basile is een dynamische rechtsback die aanvallend is ingesteld", begon hij op de clubwebsite.

"Hij combineert een goede techniek met defensieve toewijding en fysieke kwaliteiten. Volgend seizoen zal hij verder ontwikkelen bij de RSCA Futures, en voor het eerst proeven van de Challenger Pro League."