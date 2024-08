Cercle-coach Muslic heeft duidelijke mening over invloed van penaltymiser Kévin Denkey

Cercle Brugge heeft het Schotse Kilmarnock met 1-0 geklopt en zich zo geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Coach Miron Muslic was achteraf tevreden.

Na de 1-1 uit de heenwedstrijd heeft Cercle Brugge zich dankzij een 1-0 zege tegen het Schotse Kilmarnock geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Het Noorse Molde wordt daarin de tegenstander.

"Dit was een sterke prestatie van ons. Als je de twee wedstrijden bekijkt, dan verdienen wij om door te gaan naar de volgende ronde. Ik ben vooral tevreden met de eerste helft, waar we bijzonder dominant waren."

Muslic over penaltymisser Denkey

"We gaan ook met een verdiende voorsprong de rust in, met een goede mogelijkheid voor Van der Bruggen op de 2-0. We kwamen ook goed uit de kleedkamer en kregen de kans op de 2-0, maar missen die dan", zei Muslic over de penaltymisser van Denkey

"Als we die penalty wel scoren, dan zou het voor Kilmarnock bijzonder moeilijk geweest zijn om nog terug te keren. Hun constante lange ballen maakten het echter bijzonder lastig om te spelen tegen deze ploeg."

"Maar we hebben het defensief goed gedaan. Het was een mooie avond en nu gaan we verder met ons Europees avontuur. Maar de volgende wedstrijd is altijd de belangrijkste." Zondag ontvangt Cercle om 16u KV Kortrijk.