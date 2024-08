Van KV Mechelen naar FCV Dender: Michael Verrips blikt terug en slaat mea culpa over exit bij Malinwa

Michael Verrips, ooit op handen gedragen en daarna verguisd bij KV Mechelen, keept nu bij Dender. We bespreken met hem zijn bewogen passage bij de ene Belgische club en hoe hij bij zijn huidige werkgever is beland.

We spoelen terug naar 2018. Vrancken neemt de fakkel over bij KVM en zet Verrips - tot dan tweede keeper - onder de lat. De Nederlander groeit uit tot sterkhouder en ontpopt zich tot een ware bekerheld. Hij krijgt de Mechelse Grote Markt aan het springen, maar pleegt met Operatie Propere Handen in gedachten eenzijdig contractbreuk.

Het begin van een juridische strijd, die pas in maart 2020 beslecht werd met een vergelijk tussen club en ex-speler. We vroegen hem hoe hij daar nu op terugkijkt. "Dat is iets van het verleden. Daar ben ik niet te veel meer mee bezig. Als ik het zou overdoen, dan had ik het niet nog een keer zo gedaan", zegt de 27-jarige doelman.

Verrips heeft beste gevoel bij Dender

Zo laat hij toch verstaan te beseffen dat hij het toen niet echt handig aanpakte. Bij Sheffield United, Fortuna Sittard en Groningen heeft hij nadien niet het geluk gevonden. "Het was veel geduld hebben in deze transferperiode. Kijken wat er op mijn pad kwam, kijken waar ik het beste gevoel had." Dat bleek bij Dender te zijn.

"Het is heel snel gegaan. Ik heb in eerste instantie een gesprek gehad met de trainer en met sportief directeur Julien Gorius, daarna ook met de keeperscoach. Omdat ik één jaar in België heb gespeeld, wist ik een beetje wat me te wachten stond. Het is toch heel anders dan bij KV Mechelen. Het is uiteindelijk een andere streek in België."

Ploegmaat kent veel KV Mechelen-supporters

Brengt dat merkbare verschillen met zich mee? "Hier heb je meer Franstalige mensen, dat is wel een aanpassing. Ik kende in de spelersgroep enkel Bruny Nsimba qua naam. Aanvoerder Lennard Hens komt uit Mechelen, die krijgt wel eens KV-supporters over de vloer. Verder kende ik geen andere jongens persoonlijk."

Zijn transfer brengt ook voor plannen in de privésfeer. "Ik ga met mijn vriendin verhuizen, midden augustus kunnen we in onze nieuwe woning. We gaan in Gent wonen." Het is voor hem te hopen dat hij zijn niveau van bij Mechelen weer kan benaderen. Tegen Union kroonde Verrips zich alvast meteen tot man van de match.