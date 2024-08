Trainer van KV Kortrijk krijgt positief nieuws te horen in aanloop naar derby

KV Kortrijk trekt dit weekend naar KV Kortrijk. Voor trainer Freyr Alexandersson kwam er vrijdagmiddag goed nieuws binnen.

Het kostte veel moeite en papierwerk maar vrijdagmiddag werd de derde KVK-Japanner speelgerechtigd verklaard. Dat komt coach Alexandersson goed uit, want hij heeft niets dan positieve info over zijn nieuwkomer.

“Tomoki Takamine is een topspeler”, looft Freyr zijn speler op de website van de club. “Hij kan op de 6 en op de 8 spelen. Hij komt hier bij een Japanse ex-ploegmaat terecht wat altijd goed is voor zijn gemoedsgesteltenis. Het is een vechter, een winner en een harde werker. Hij is sterk en agressief. Ik ben heel tevreden dat hij er als ervaren speler bij komt.”

Takamine is 26 en speelde al 136 wedstrijden in de J1 League, de hoogste Japanse voetbalreeks. Nog een nieuwkomer de voorbije dagen is de jonge Bram Lagae, een kerel van de streek.

“Ik vroeg een goede centrale verdediger, ik kreeg er een”, zegt de coach. “Bram geeft me opties in de defensie. Hij is bovendien linksvoetig en dat is een bonus. Gent heeft eerst zijn contract verlengd voor het hem uitleende aan ons en ik begrijp waarom: hij heeft kwaliteiten.”

Dat was het positieve nieuws. Minder leuk is dat Sissako, Dewaele, Seck en Afolabi nog altijd geblesseerd zijn. Al heeft Alexandersson met 29 spelers ook wel een heel brede kern ter beschikking.

“Doordat er vier geblesseerden zijn, is het niet te veel, maar als je zoveel profspelers hebt, ontneem je de kans aan jongeren uit de Academie om erbij te zijn. Ik weet dat de club ermee bezig is want zo’n ruime kern is financieel zwaar voor een club, maar ik weet ook dat sommige spelers op zoek zijn naar een andere club.”