🎥 Bakayoko antiheld in Nederlandse Supercup vol doelpunten

Zondag werd de Johan Cruijf Schaal gespeeld, zeg maar de Nederlandse Supercup. Johan Bakayoko speelde mee de hoofdrol, maar in negatieve zin dan wel.

Na 9 minuten zorgde Noa Lang voor de openingstreffer van PSV, op aangeven van Bakayoko. Feyenoord kwam langszij via een penalty op het uur. Voor de rust nog tekende Nieuwkoop voor de 1-2 in het voordeel van Feyenoord.

Na de rust stond het snel 2-2 via De Jong, maar via een nieuwe strafschop kwam Feyenoord opnieuw op voorsprong. In de 65ste minuut zorgde Til voor de nieuwe gelijkmaker.

Nog was het niet gedaan. Vijf minuten later werd het 3-4 via Milambo. Uiteindelijk werd het nog 4-4 via een strafschop van De Jong.

Geen verlengingen en dus meteen strafschoppen om alsnog een winnaar aan te duiden. Daarin misten Bakayoko en Til voor PSV, waardoor Feyenoord met 2-4 de strafschoppenreeks won en zo de eerste prijs van het seizoen in Nederland pakte.

De Nederlandse competitie gaat volgend weekend van start. Feyenoord neemt het dan op tegen Willem II, PSV opent de competitie tegen RKC.