Degryse is snoeihard voor Riemer én Fredberg: "Royal Sporting Club Anderlecht. Ze weten duidelijk niét waar dat voor staat!"

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht startte het nieuwe seizoen met zes op zes. Toch is de kritiek op het spel van paars-wit héél groot. Ook Marc Degryse haalt uit naar Jesper Fredberg én Brian Riemer.

RSC Anderlecht staat na overwinningen tegen STVV en bij Antwerp FC foutloos aan de leiding. Al moet het gezegd: tegen een veredeld B-elftal van De Kanaries kon de Belgische recordkampioen niet overtuigen, terwijl de driepunter op De Bosuil héél gevleid te noemen is.

De voorbije dagen kwam iedere analist met kritiek op het spel van paars-wit én op de tactische keuzes van Brian Riemer. Ook Marc Degryse wijst in de richting van de Deense coach. Al ziet hij eveneens een andere verantwoordelijke.

"Fredberg en Riemer hebben duidelijk nog niet begrepen waar Royal Sporting Club Anderlecht voor staat", zucht Degryse in Het Laatste Nieuws. "Neen, winnen volstaat niét! Winnen en attractief voetbal moeten samengaan bij Anderlecht."

"Zelfs bij een lastige verplaatsing naar Antwerp moet de coach uitgaan van eigen sterkte", is de voormalige speler van paars-wit op dreef. "Anderlecht moet altijd en overal mooi voetbal brengen, creatieve mensen aan de bal krijgen en kansen afdwingen."

Hoe staan de fans van RSC Anderlecht tegenover het huidige spelniveau?

Degryse verwacht dan ook dat de fans zich binnenkort zullen roeren. "De supporters zien ook wat iedereen ziet, hé. Het duurt veel te lang vooraleer Riemer van Anderlecht een dominante ploeg wil maken."

"Is de situatie nog altijd zo dat Wouter Vandenhaute zich koest moet houden?", besluit Degryse met een duidelijke verwijzing naar de niet-uitvoerende voorzitter. "Wouter is al héél lang supporter van Anderlecht. Hij kan én moet Riemer erop wijzen dat niet elke wedstrijd moet gewonnen worden. Zolang het voetbal maar attractief en aanvallend is."