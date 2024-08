Sven Kums benoemt alle problemen van KAA Gent: "Er moet eens iemand een actie durven maken"

KAA Gent gaat met geen goed gevoel richting de Conference League-match van donderdag tegen Silkeborg. De Buffalo's toonden tegen Dender dat ze absoluut nog niet klaar zijn. Sven Kums legde de vinger op enkele wonden die snel geheeld moeten worden.

Gent zoekt nog onder de nieuwe coach en zijn nieuw systeem. Aan goeie wil ontbreekt het hen niet, maar het is duidelijk dat ze het niet gewend zijn om in een 4-3-3 te spelen. "Nee, aan de inzet ligt het zeker niet", knikte Kums. "We dwingen alleen te weinig kansen af en de tegendoelpunten zijn vermijdbaar."

Morgen moeten ze tegen het Deense Silkeborg alvast een ander gelaat tonen. "We hebben een druk programma en de belangrijke wedstrijden volgen elkaar op", bevestigde de middenvelder. "We wilden absoluut winnen tegen Dender om het seizoen goed te starten, maar het is helaas anders uitgedraaid."

Kums besefte ook waar de pijnpunten liggen. "We maken het veld te groot. We moeten die ruimtes kleiner maken. En we moeten meer tweede ballen winnen. En ja, kansen creëren is al een paar wedstrijden het probleem. Maar als je tegen een Dender met vijf man achterin speelt... dan is dat moeilijk."

Aan Wouter Vrancken om oplossingen te vinden, maar veel mogelijkheden heeft hij niet. De nieuwe trainer moet voorlopig roeien met de riemen die hij heeft. En als Matias Fernandez-Pardo straks ook nog geblesseerd blijkt, worden de aanvallende opties wel heel klein.

Kums weet dat Andri Gudjohnssen meer in stelling moeten krijgen. "Een beetje meer vertrouwen krijgen, eens een actie maken, zoeken naar een-tweetjes. Met voorzetten is het moeilijk tegen zo’n laag blok, want Andri staat telkens tegen twee-drie man op te boksen."