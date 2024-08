Twee bekende namen reizen niet mee met KAA Gent voor Europese wedstrijd

Volg KAA Gent nu via WhatsApp!

KAA Gent speelt donderdag voor de eerste keer tegen Silkeborg in de derde voorronde van de Conference League. De club maakte haar selectie alvast bekend.

Na de kwalificatie tegen Vikingur, zal KAA Gent het nu opnemen tegen Silkeborg IF in de derde voorronde van de Conference League. De wedstrijd in Denemarken wordt op donderdag gespeeld.

Een week later, op 15 augustus, kijken de troepen van Wouter Vrancken hen weer in de ogen, maar dit keer thuis. De selectie voor de heenwedstrijd werd alvast bekendgemaakt.

Het opvallendste is dat Wouter Vrancken alweer twee bekende pionnen thuis zal laten. Jordan Torunarigha, die al langere tijd in verband wordt gebracht met een transfer, reist niet mee.

Ook Andrew Hjulsager mag niet mee naar Denemarken, hij werd nog geen enkele keer geselecteerd dit seizoen en lijkt niet in de plannen van Wouter Vrancken te zitten.

De volledige selectie: Roef, Schmidt, De Schrevel, Watanabe, Kandouss, Gambor, Mitrovic, Brown, Nurio, Samoise, Fadiga, Kums, Gandelman, Delorge, Hong, Gerkens, De Vlieger, Yokota Surdez, Gudjohnsen, Sonko, Dean, Fernandez-Pardo