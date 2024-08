Vrancken legt de lat voor KAA Gent in Denemarken héél hoog: "We komen hier niét voor een gelijkspel voetballen"

Volg KAA Gent nu via WhatsApp!

KAA Gent vertoeft op Deense bodem. De Oost-Vlamingen willen er de nederlaag tegen Dender EH doorspoelen met een overwinning bij Silkeborg IF. Wouter Vrancken zal pas tevreden zijn met drie punten én goed voetbal.

Na een opwarmertje tegen het illustere Vikingur uit de Faroër Eilanden neemt KAA Gent het in de derde voorronde van de Europa League op tegen Silkeborg IF. "Deze tegenstander zal alvast van een ander kaliber zijn in vergelijking met Vikungur."

"Silkeborg is een ploeg die altijd en overal aanvallend voetbal wil brengen", legt Wouter Vrancken uit. "Ze spelen met hoge backs en veel positiewissels. Ik verwacht dus een open wedstrijd met twee ploegen die positief voetbal willen brengen."

De Buffalo's trekken met héél duidelijke ambities naar Denemarken. "Wij komen hier niet voor een gelijkspel, maar voor de winst. Ik wil bij Gent het DNA krijgen dat we altijd en overal voor de overwinning strijden."

"Bovendien hebben we iets goed te maken na de nederlaag van afgelopen zondag", gaat de coach van Gent verder. "Ik sta voor voetbal met veel energie en intensiteit. Als dat er is kan je jezelf bij een nederlaag niets verwijten. Dat was zondag wél het geval."

Gent speelt in Denemarken overigens op een kunstgrasveld. "Maar dat mag geen excuus zijn. We hebben erop getraind en kunnen ons aanpassen. Wat ik van het stadion vind? Het is een gezellig stadion. De fans zitten dicht op het veld, maar dat mag ons niet deren."