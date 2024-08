Bij KV Mechelen moest er eentje zijn boosheid verbijten: "Dat was toch even slikken"

Nikola Storm kent een bewogen seizoensbegin. Tijdens de eerste match van het seizoen tegen Club Brugge mocht hij van Besnik Hasi zelfs niet invallen. Tegen Westerlo scoorde hij dan weer en dat mocht iedereen geweten hebben.

Ondanks de nederlaag tegen Westerlo (2-4) was het AFAS Stadion afgelopen zaterdag in beroering door de oerkreet van Nikola Storm. De 29-jarige vleugelaanvaller van KV Mechelen voelde zich genoodzaakt om zijn emoties te uiten na zijn doelpunt.

“Ik ben in Mechelen bijna altijd een basisspeler geweest. Dat wil ik zo houden,” verklaarde hij bij HLN. Storm had het er immers moeilijk mee dat hij tegen Club geen minuut op het veld stond, ondanks vijf wissels door Hasi

“Na al die jaren heb je toch een zekere status opgebouwd bij de club. Ik weet wel: je moet te allen tijde blijven presteren, maar als je plots niet mag invallen, is dat even slikken,” zei hij. Storm voelt zich fitter dan ooit en is vastbesloten om zijn plek in het team te behouden, vooral na zijn kruisbandblessure van vorig seizoen.

Tegen Westerlo voetbalde hij zijn emoties van zich af. “Ik heb geprobeerd om rustig te blijven onder de situatie. Op zo’n moment kun je zo kwaad zijn als je maar wilt. De dag erna moet je de knop toch weer omdraaien en met de juiste mindset jouw plaats in de ploeg afdwingen,” aldus Storm.

Met de komst van spelers zoals Zinho Vanheusden en Jules Van Cleemput verwacht Storm dat de concurrentie groot zal zijn op alle posities. “Er zijn een aantal nieuwkomers. De coach wil hen begrijpelijk kansen geven. De komende weken komen ook Zinho en Jules erbij. De concurrentie wordt groot, op alle plaatsen,” concludeerde hij.