Einde van een tijdperk: Clublegende verlaat Barça na 18 jaar

FC Barcelona heeft officieel afscheid genomen van een clublegende. Sergi Roberto verlaat de Spaanse club na ruim 18 jaar.

Het contract van de 32-jarige rechtsachter verliep in juni en werd dus niet verlengd. Via een emotionele video die hij op zijn sociale media heeft gepubliceerd, heeft hij publiekelijk afscheid genomen van de club.

Bij Barça speelde Roberto ruim 373 wedstrijden en wist daar 19 keer te scoren. De meest memorabele goal was in de 6-1-comeback tegen Paris Saint-Germain in de Champions League.

De Spanjaard begon zijn opleiding in 2006 bij La Masia. In 2010 volgde zijn officiele debuut bij de Catalaanse hoofdmacht. Dit gebeurde in een Copa del Rey-wedstrijd tegen Ceuta.

Bij de Catalanen won hij maar liefst 25 prijzen, waaronder zeven keer de titel in Spanje en twee keer de Champions League.

De ex-aanvoerder van Barcelona zal een afscheidsevenement houden in het Auditori 1899 van de club op dinsdag 13 augustus om 12 uur in aanwezigheid van voorzitter Joan Laporta. Het evenement zal live te zien zijn op Barça One.

Het is nog niet bekend waar Sergi Roberto zijn carrière vervolgt. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

A legend forever.

Visca Sergi Roberto, per sempre. pic.twitter.com/RKzBbaZmgY — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 11, 2024