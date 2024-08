Start van de Challenger Pro League: twee uitgesproken titelfavorieten en de teams waar nog héél veel twijfels rond hangen

Dit weekend begint de Challenger Pro League, waar zestien teams strijden om promotie naar de Jupiler Pro League. Het zal weer een zware strijd worden om de beschikbare promotieplaatsen én om degradatie te vermijden. Een overzicht...

Titelkandidaten

We hebben twee uitgesproken titelfavorieten in de Challenger Pro League dit seizoen, al wil dat niet veel zeggen zoals we vorig seizoen zagen. Maar uiteraard is Zulte Waregem daar weer bij, samen met Lommel SK. De twee meest kapitaalkrachtige clubs in de tweede klasse ook.

Lommel, eigendom van de City Football Group, heeft indrukwekkende spelers aangetrokken zoals Jason Van Duiven van PSV, wat hun ambities onderstreept. Zulte Waregem heeft ervaren spelers als Jelle Vossen behouden en toch ook weer serieuze inspanningen gedaan, maar het wordt afwachten of de nieuwe coach Sven Vandenbrouck beter kan doen met deze groep.

Laten we vooral ook SK Beveren niet vergeten. Vorig seizoen al titelkandidaat, maar zwaar onder de verwachtingen presterend. Op de Freethiel zijn ze ook dit seizoen ambitieus.

De promovendi

La Louvière keert terug naar het professionele voetbal met als doel zich te handhaven. Ondanks het vertrek van enkele belangrijke spelers heeft de club talentvolle vervangers binnengehaald, waaronder Momo Guindo. Het blijft echter een uitdaging voor coach Frederic Taquin, die zijn eerste ervaring als hoofdcoach opdoet.

Lokeren heeft zich een weg terug geknokt naar het profvoetbal. De club heeft nog steeds een grote en fervente aanhang. Ze gingen maar liefst 12 nieuwe spelers halen, de meesten transfervrij. Afwachten hoe zij voor de dag gaan komen.

De degradanten

Eupen en RWDM zijn de nieuwkomers in de tweede divisie. Eupen degradeerde na zeven seizoenen in de Pro League en heeft met een nieuwe coach en enkele behouden kernspelers de ambitie om snel terug te keren naar de hoogste klasse.

RWDM, dat degradeerde na één seizoen in de Pro League, onderging een flinke personeelswissel, maar hoopt onder leiding van de verlengde coach Yannick Ferrera een stabiel seizoen te draaien. Toch zijn er twijfels bij Molenbeek, waar eigenaar John Textor meer bezig lijkt te zijn met zijn andere clubs.

De ploegen die moeten bevestigen

​Dit seizoen wordt beschouwd als een bevestigingsjaar voor teams zoals RFC Liège, die vorig seizoen boven verwachting presteerden.

De beloftenploegen van Anderlecht, Genk en Club Brugge zullen natuurlijk ook hun rol spelen. Zij handhaven zich al twee seizoenen zonder al te veel problemen tussen de volwassenen. Ook daar zijn trainerswissels geweest.

Bij Genk is Thomas Buffel binnengehaald om de U23 te leiden. Jelle Coen, de trainer van Jong Genk vorig seizoen, maakte dan weer de overstap naar... de RSCA Futures. Bij Club NXT is ex-Anderlecht-trainer Robin Veldman dan weer permanent aangewezen nadat hij vorig seizoen ad interim overnam.

De degradatiekandidaten

Francs Borains heeft heel wat ervaren spelers verloren zoals Kévin Vandendriessche en Clément Tainmont. Ze hebben zich vooral defensief versterkt met Dorian Dessoleil en Sebastien Dewaest. Of dat voldoende gaat zijn...

En ook Patro Eisden lijkt voorlopig niet de sterkste kern te hebben. Ze verloren veel kwaliteit. De ploeg van Stijn Stijnen zou ook te koop staan, wat zijn weerslag zal hebben op het sportieve...