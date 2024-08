Reactie Zonder twijfel dé 'Man van de Match' in KV Mechelen-Anderlecht: "Waarom ik plaats zou moeten ruimen? Goeie vraag..."

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Dat Anderlecht gewonnen heeft bij KV Mechelen is in héél grote mate te danken aan Colin Coosemans, die vooral in de eerste helft zijn ploeg recht hield. Dat is tegelijk zorgwekkend en geruststellend. Want moet Jesper Fredberg echt nog op zoek naar een nieuwe nummer 1?

Coosemans speelt al weken op een hoog niveau. Zonder twijfel de beste Anderlecht-speler van de eerste vier matchen. Dat wil toch wel wat zeggen. Er wordt steeds gesproken over Jean Butez of een andere doelman met naam en faam, maar Coosemans bewijst dat Anderlecht op hem kan rekenen. "Ik probeer er niet te veel mee bezig te zijn en mijn ding te doen. Ja, ik lees natuurlijk ook wel dat er nog een nieuwe doelman zal worden aangetrokken, maar dat laat ik niet in mijn hoofd spoken. Mij maakt het niet zoveel uit." Dat kan hij wel zeggen, maar het verschil tussen eerste en tweede doelman is... spelen. In doel is het zo simpel. Hij kan niemand wijsmaken dat dat niets met hem doet. "Waarom Anderlecht een nieuwe doelman zou moeten halen na mijn prestaties? Een goeie vraag... (grijnst)" Coosemans is al jaren één van de sterke figuren in de kleedkamer van Anderlecht, maar maakt nu ook het verschil op het veld. Terwijl zijn ploegmaats nog zoekende zijn, doet hij het goed. Ook voetballend, wat zo belangrijk is voor de Deense bazen. "Al had ik het wel beter kunnen doen op bepaalde momenten. Ik koos nogal snel voor de lange bal omdat ik voor zekerheid wou gaan nadat we op voorsprong stonden. Maar op dit moment tellen alleen de drie punten, dat is waar wij mee bezig zijn."